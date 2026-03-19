Muğla’ya Bayramda Yoğun Turist Akını Gerçekleşti

mugla-ya-bayramda-yogun-turist-akini-gerceklesti

Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla’ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçelerde canlılık yaratmaya devam ediyor. Bayramı Bodrum ilçesinde geçirmek isteyenlerin, kara yolunda zaman zaman yoğunluğa neden olduğu gözleniyor.

BODRUM’DA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, ilçe girişindeki Torba uygulama noktasında incelemelerde bulundu. Jandarma ve polis ekipleriyle kısa bir sohbet gerçekleştiren Sırmalı, ardından durdurulan sürücülerin bayramını kutladı. Polis ekipleri de yolculara bilgilendirici broşürler dağıttı. Misafirlerin ilçede bayram tatilini huzur ve güven içinde geçirebilmeleri adına tüm kurumlarla birlikte gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Sırmalı, güvenlik güçleri ve belediyenin çok sayıda ekiple bayram hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

100 BİNE YAKIN MİSAFİR BEKLENİYOR

Sırmalı, ilçeye bir gün içerisinde 25 bin aracın giriş yaptığını açıkladı. Sırmalı, “Bodrum’a tatil süresi içerisinde yaklaşık 100 bine yakın misafir bekliyoruz. Şu an itibarıyla 294 otelimiz açık ve doluluk kapasitemizin yaklaşık yarısına ulaştık. Bugün, uygulama noktasında yolculuk yapan vatandaşlarımızın bayramını kutladık ve denetimlerimizi gerçekleştirdik. Bayram süresi boyunca polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz olmak üzere 664 personel ve 157 ekibimiz görev alacak.” şeklinde konuştu.

