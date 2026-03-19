Muğla’ya Gelen Ziyaretçiler Bodrum’u Canlandırdı

Bayram tatilini Muğla’da geçiren ziyaretçiler, turistik ilçelerde canlılık oluşturmaya devam ediyor. Bodrum’da bayramı değerlendirmek isteyenler, kara yolundaki trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, ilçe girişindeki Torba uygulama noktasında incelemelerde bulunarak, burada jandarma ve polis ekipleriyle bir süre sohbet etti ve durdurulan sürücülerin bayramını kutladı.

YOLCULARA BİLGİLENDİRİCİ YARDIM

Polis ekipleri, sürücülere ve yolculara bilgilendirici broşürler dağıttı. Misafirlerin bayram tatilini huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirmelerini sağlamak için tüm kurumların gerekli tedbirleri aldığını aktaran Sırmalı, güvenlik güçlerinin ve belediyenin bayram döneminde birçok ekip ile göreve hazır olduğunu belirtti.

YÜKSEK MİSAFİR BEKLENTİSİ

Bir günde ilçeye 25 bin aracın giriş yaptığını ifade eden Sırmalı, “Bodrum’a tatil süresince yaklaşık 100 bine yakın misafir bekliyoruz. 294 otel şu an itibarıyla açık ve yaklaşık yarı doluluk kapasitesine sahip. Bugün uygulama noktasında seyahat eden vatandaşlarımızın bayramını kutlayarak denetim süreçlerini gerçekleştirdik. Bayram süresince 664 personel ve 157 ekiple polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin görev alacağını vurguluyoruz.” dedi.

