Muhammed Bin Selman: ABD ile 300 Milyar Dolar

YATIRIM FORUMU DÜZENLENDİ

Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu, ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımıyla gerçekleşti. Forumda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesi ile ABD arasındaki ilişkileri ele aldı. Veliaht Prens, “Ülkemizin ABD ile 92 yıl önce başlayan derin bir ekonomik ilişkisi bulunmaktadır. Bugün ABD ile 600 milyar dolarlık ortaklık fırsatları üzerinde çalışıyoruz. Ortak yatırımlar, ABD ile ekonomik ilişkilerimizin en önemli dayanaklarından biridir.” diye konuştu.

ANLAŞMALARIN DEĞERİ 300 MİLYAR DOLARI AŞIYOR

Bin Selman, Suudi Arabistan ekonomisinin bölgenin “en büyük ekonomisi” olduğuna dikkat çekti ve “ABD ile değeri 300 milyar doları aşan anlaşmalara imza attık.” dedi. Ayrıca, 2013 ila 2024 yılları arasında ABD-Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin 500 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Veliaht Prens, “Suudi Arabistan’daki yabancı yatırımların dörtte biri ABD şirketlerinden oluşuyor.” bilgisiyle yatırım ortamını da vurguladı.

TRUMP VE SELMAN GÖRÜŞMESİ

Orta Doğu turu kapsamında Riyad’ı ziyaret eden Trump,Veliaht Prens ile Yemame Sarayı’nda bir araya geldi. İkili, Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi’ni imzaladı. İmzalanan anlaşmalar, adalet, sağlık, uzay, gümrük ve hava taşımacılığı gibi birçok alanı kapsıyor.

ANLAŞMALAR VE DETAYLARI

İmza edilen anlaşmalar, ABD ve Suudi Arabistan savunma bakanlıkları arasında, Suudi Arabistan ordusunun modernizasyonu için yapılan mutabakatı da içeriyor. Beyaz Saray açıklamasına göre, söz konusu anlaşmalar arasında “ABD ile Suudi Arabistan arasında, değeri 142 milyar dolar olan tarihteki en büyük silah satış anlaşmasının” imzalandığı belirtildi.