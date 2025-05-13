Muhammed Bin Selman: ABD İle Anlaşma Yaptık

Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu düzenlendi… ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı forumda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin ABD ile ilişkilerine vurgu yaptı.

ORTAK YATIRIMLARIN ÖNEMİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ABD ile 92 yıl önce başlayan derin ekonomik ilişkilere dikkat çekerek, “Ülkemizin ABD ile 600 milyar dolarlık ortaklık fırsatları üzerinde çalışıyoruz. Ortak yatırımlar, ABD ile ekonomik ilişkilerimizin en önemli dayanaklarından biridir.” dedi.

BÜYÜK ANLAŞMALAR

Bin Selman, ülkesinin bölgenin en büyük ekonomisi olduğunu belirterek, “ABD ile değeri 300 milyar doları aşan anlaşmalara imza attık.” şeklinde konuştu. 2013 ile 2024 yılları arasında ABD-Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin 500 milyar dolara ulaşacağını aktaran Bin Selman, ayrıca “Suudi Arabistan’daki yabancı yatırımların dörtte biri ABD şirketlerinden oluşuyor.” bilgisini paylaştı.

TRUMP VE SELMAN GÖRÜŞMESİ

Orta Doğu turu sırasında Suudi Arabistan’ı ziyaret eden Trump, Riyad’daki Yemame Sarayı’nda Bin Selman ile buluştu. ABD Başkanı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi’ni imzaladı. İki liderin imzaladığı anlaşmalar, adalet, sağlık, uzay, gümrük ve hava taşımacılığı gibi birçok alanı kapsıyor.

ANLAŞMALARIN DETAYLARI

Anlaşmalar, ABD ile Suudi Arabistan savunma bakanlıkları arasında Suudi Arabistan ordusunun geliştirilmesi ve modernizasyonu için yapılan mutabakatı da içeriyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “ABD ile Suudi Arabistan arasında, değeri 142 milyar dolar olan tarihteki en büyük silah satış anlaşmasının” imzalandığı ifade edildi.