Muhammed Bin Selman, ABD İle Anlaşmalar İmzaladı

SUUDİ ARABİSTAN-ABD YATIRIM FORUMU HAZIRLANDI

Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen ABD Yatırım Forumu, ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımıyla gerçekleşti. Forumda konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesi ile ABD arasındaki ilişkileri ele aldı. Bin Selman, “Ortak yatırımlar, ABD ile ekonomik ilişkilerimizin en önemli dayanaklarından biridir.” dedi.

BEŞ YILDA 500 MİLYAR DOLARA ULAŞAN TİCARET HACMİ

Veliaht Prens, Suudi Arabistan’ın ABD ile olan tarihsel ilişkisine değinerek, “Ülkemizin ABD ile 92 yıl önce başlayan derin bir ekonomik ilişkisi bulunmaktadır. Bugün ABD ile 600 milyar dolarlık ortaklık fırsatları üzerinde çalışıyoruz.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “ABD ile değeri 300 milyar doları aşan anlaşmalara imza attık.” diye ekledi. Bin Selman, 2013 ile 2024 yılları arasında ticaret hacminin 500 milyar dolara ulaşacağını da belirtti. Suudi Arabistan’daki yabancı yatırımların dörtte birinin ABD şirketlerine ait olduğunu vurguladı.

TRUMP VE BIN SELMAN’TAN STRATEJİK ANLAŞMALAR

Suudi Arabistan’ı ziyaret eden Trump, Riyad’daki Yemame Sarayı’nda Bin Selman ile bir araya geldi. İki lider, Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi’ni imzaladı. İmzalanan belgeler adalet, sağlık, uzay, gümrük ve hava taşımacılığı gibi birçok alanı kapsıyor.

ANLAŞMALARIN DETAYLARI

Anlaşmalar arasında, Suudi Arabistan ordusunun modernizasyonu ve geliştirilmesine yönelik savunma bakanlıkları arasında yapılan mutabakatlar yer alıyor. Ayrıca, enerji ve savunma sektörlerinde de bir dizi anlaşma bulunuyor. Beyaz Saray, “ABD ile Suudi Arabistan arasında, değeri 142 milyar dolar olan tarihteki en büyük silah satış anlaşmasının” imzalandığını duyurdu.