Muhammed Bin Selman, ABD ile Anlaşmalar Yaptık

Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu düzenlendi. Bu forumda ABD Başkanı Donald Trump da yer aldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ilişkilere vurgu yaptı.

ORTAK YATIRIMLARIN ÖNEMİ

Veliaht Prens, “Ülkemizin ABD ile 92 yıl önce başlayan derin bir ekonomik ilişkisi bulunmaktadır. Bugün ABD ile 600 milyar dolarlık ortaklık fırsatları üzerinde çalışıyoruz. Ortak yatırımlar, ABD ile ekonomik ilişkilerimizin en önemli dayanaklarından biridir.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Suudi Arabistan’ın bölgedeki en büyük ekonomi olduğunu belirterek, “ABD ile değeri 300 milyar doları aşan anlaşmalara imza attık.” ifadelerini kullandı. Ticaret hacminin 2013 ila 2024 yılları arasında 500 milyar dolara ulaşacağını da aktardı. Yabancı yatırımların dörtte birinin ABD şirketlerine ait olduğunu belirtti.

TRUMP VE SELMAN’IN GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan’ı ziyaret ederek başkent Riyad’daki Yemame Sarayı’nda Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. İki lider, Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi’ni imzaladı. Bu anlaşmalar, adalet, sağlık, uzay, gümrük ve hava taşımacılığı gibi alanları kapsıyor.

İMZALANAN ANLAŞMALARIN DETAYLARI

Anlaşmalar çerçevesinde, ABD ve Suudi Arabistan savunma bakanlıkları arasında Suudi Arabistan ordusunun geliştirilmesi ve modernizasyonu konularında bir dizi mutabakat imzalandı. Enerji ve savunma sektörlerinde de çeşitli anlaşmalar mevcut. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “ABD ile Suudi Arabistan arasında, değeri 142 milyar dolar olan tarihteki en büyük silah satış anlaşmasının” imzalandığı ifade edildi.