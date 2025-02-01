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Muharrem İnce’nin CHP’ye Geri Dönüş Şartları

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TOPLANTIDA SİYASİ GÜNDEM

Hafta başında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel tesislerinde bir yemek etkinliğinde bir araya geldi. Yapılan bu toplantıda İnce’nin, genel başkanlık gibi bir planının olmadığı ve “ne görev verilirse yapabileceğini” belirttiği öğrenildi.

CHP İLE İŞBİRLİĞİ ŞARTI

Ancak, İnce’nin yalnızca kendi şahsi iradesiyle değil, kurduğu Memleket Partisi aracılığıyla CHP’ye katılma şartını öne sürdüğü ifade edildi. Bu taleplerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in soğuk bir yanıt vermesi, parti içerisinde bazı endişelere yol açtı. CHP kurmayları, bu durumun özellikle Anayasa Mahkemesi denetimi sürecinde birtakım sorunlar yaratabileceğini belirtti ve İnce’nin durumu için “şimdilik beklemeye alındığını” vurguladı.

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