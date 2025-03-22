Muharrem İnce Saraçhane’de Bir Araya Geldi

TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saraçhane’de bir araya geldi. İnce’nin yaptığı açıklamalardan öne çıkan kısımlar şöyle: “SANDIKTA YENEMİYOR, MAHKEMEDE YENMEYE KALKTI”. Bu ifadelerle, aradan geçen yıllar sonrası belediyeyi kazanma çabasında olan bir tavrı eleştiriyor. İnce, “Baktı sandıkta yenemiyor, mahkemede yenmeye kalktı” sözleriyle durumu özetliyor ve Cumhuriyet eğitimi almış biri olarak burada bulunduğunu vurguluyor.

BİR ÇAĞRI YAPTI

İnce, ülkenin temel sorunları arasında cehalet, ihanet ve adaletin olduğunu ifade ederek, “Öğrencilerim sizden şunu istiyorum: Demokratik hakkınızı sonuna kadar kullanın. Direnin, yürüyün, şarkı söyleyin ama kaldırım taşlarını sökmeyin, şiddet uygulamayın” şeklinde bir çağrıda bulunuyor. Ayrıca, “Sizin yüzünüz kara değil ki yüzü kara olanlar taksın” dedi.

POLİSLERE MESAJ GÖNDERDİ

İnce, toplantıda polis ve jandarmalara seslenerek, “Sevgili kardeşlerim bakın orada sopalaşan birisini emin olun ki oraya Tayyip Erdoğan göndermiştir. Orada provoke ediyorsa bilin ki MİT’in işidir, derin devletin işidir, AK Parti’nin işidir. Sevgili polis kardeşlerim, sizin çocuklarınız yok mu? Utanmıyor musunuz gaz sıkmaya? Siz Erdoğan’ın değil, devletin polisisiniz. Biz sizin yanınızdayız” sözleriyle destek veriyor. Kendisi ve diğer muhalefet liderlerinin Ekrem İmamoğlu’nun yanında olduklarını belirtiyor.

KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK SÖZÜ

İnce, “Kılıçdaroğlu ve ben kaybetmiş Cumhurbaşkanı adaylarıyız. Yapmamız gereken CHP’nin yeni Cumhurbaşkanı adayının koluna girip kaldırmaktır. Ben kendi adıma bunu yapacağım, söz veriyorum” diyerek birlik vurgusu yapıyor. Bu sözleriyle, CHP içerisinde yeni bir liderin desteklenmesi gerektiğini ifade ediyor.