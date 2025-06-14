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Muhtarlar Derneği Başkanı Vuruldu

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SİLVAN MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI SALDIRIYA UĞRADI

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Aşağı Çarşı Meydanı’nda, Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya maruz kaldı. Saldırı sırasında Ateş, kanlar içinde kaldı ve saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ateş HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı sonrası başına mermi isabet eden Murat Ateş, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Ateş kurtarılamadı ve hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için operasyona başladı.

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