Muhtarlıklar Kapatılacak Mı? Hayır!

Malatya’da 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi Anahtar Teslimi ve Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni gerçekleştirildi. Törenin katılımcılarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada kayda değer açıklamalarda bulundu. Gündemde olan “muhtarlıkların kapatılmasına” dair iddialar hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhtarlıkların kapanması diye bir şey söz konusu değil” açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından bazı önemli noktalar şöyle:

MUHTARLIKLARIN KAPANMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Cumhurbaşkanı, “Bizim gündemimizde sadece ülkeye hizmet var. Sizi güvenli yuvalarınıza kavuşturmak var. Malatya ile diğer vilayetlerin hak ettiği yatırımlara kavuşması var. Terör belasından ebediyen kurtarmak var. Sabırla, samimiyetle, soğukkanlılıkla çalışıyoruz. Menzile yaklaştıkça saldırıların dozu da artmaya başladı. Bir taraftan mesnetsiz haberlerle şehit ve gazi yakınlarımızı rahatsız etmeye çalışıyorlar. Muhtarlıkların kapanması asla söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı.

HEDEFLERİ BELLİ O DA İLERLEYEN SÜRECİ YAVAŞLATMAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin Suriye’deki uzantılarını kışkırtarak destek verdiğini ve tüm aparatları harekete geçirdiğini belirtti. Bu durumun “hedefleri belli, o da ilerleyen süreci yavaşlatmak” olduğunu vurguladı ve “Bilmedikleri bir şey var. Biz çok ama çok idmanlıyız. Allah’ın izniyle kurtulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. İlmek ilmek ördüğümüz süreci kurban etmeyeceğiz. Yetti, savaş ve terör baronları emellerine asla ulaşamayacak.” dedi.

ANA MUHALEFETİN İÇLER ACISI HALİNİ SİZLER DE GÖRÜYORSUNUZ

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin kardeşliğinin artacağına ve yeni kapılar açılacağına inandığını söyledi. “Şehitlerimizi ve gazilerimizi incitecek, rahatsız edecek hiçbir adım atmadık, atmayacağız.” diyerek ana muhalefetin durumu hakkında, “İçler acısı halini sizler de görüyorsunuz. Bunların hiçbiri beyefendilerin gündeminde yok. Ara sıra yolları Avrupa’ya düşüyor, o zamanda işleri bizi şikayet etmek oluyor.” şeklinde konuştu.

CHP’LİLERİ BİZANS OYUNLARIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Halkın parasını talan eden bir avuç belediye vurguncusu, Türk siyasetine ve konumuna asla yakışmayan sözler ediyor.” uyarısında bulundu. “Bu şahıs konuşmaya başlayınca anne babalar kanal değiştirmeye başladı” diyen Erdoğan, önceki CHP lideri ve onun hedef aldığı projeler hakkında da, “O da tank fabrikamızı hedef almıştı. Şimdi sesi çıkmıyor. Milletten öyle bir tokat yedi ki hala kendine gelemedi. Al birini vur ötekine. CHP’lileri Bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz Türkiye için koşturmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızın, yuvalarımızın tüm Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.