Müjdat Gezen, İfadesini Emniyette Verdi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen hakkında, “Müjdat Gezen ile Bizim Ev” adlı YouTube programında kullandığı ifadeler nedeniyle bir soruşturma süreci başlattı. Soruşturma çerçevesinde, Müjdat Gezen, avukatıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğüne giderek ifade verdi.

ESPİRİ AMAÇLI SÖYLENMİŞTİR

Müjdat Gezen’in emniyetteki ifadesinde, “Müjdat Gezen ile Bizim Ev isimli YouTube hesabı bana aittir. Soruşturmaya konu olan bölümde geçen sözlerim espri amacıyla söylenmiştir. Buradaki ifadelerin halkı belli bir kesime karşı kışkırtıcı ya da aşağılayıcı hiçbir yönü yoktur.” dediği bildirildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM

Gezen, ifadelerinde “Programda geçen ‘Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür, bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu’da çok sevdiğim bir söz vardır; ‘anan mutlaka anandır, baban belki babandır, doğru değil mi ama garanti’ ifadem aslında Peygamberimiz Hz. Muhammed’in söylediği ‘cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünün şaka yollu bir anlatımıdır. Buradaki ifadem ülkemin kadınını yüceltmek içindir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” şeklinde konuştu. Müjdat Gezen, ifadesini verdikten sonra avukatıyla birlikte emniyetten ayrıldı.