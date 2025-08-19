Müjdat Gezen İfadesini Emniyette Verdi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen hakkında, “Müjdat Gezen ile Bizim Ev” adlı YouTube programında kullandığı sözler nedeniyle soruşturma süreci başlattı. Müjdat Gezen, bu kapsamda avukatı ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesindeki Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne gelerek ifade verdi.

ESPİRİ AMAÇLI SÖZLER

Müjdat Gezen, emniyetteki ifadesinde, “Müjdat Gezen ile Bizim Ev isimli YouTube hesabı bana aittir. Soruşturmaya konu olan bölümde geçen sözlerim espri amacıyla söylenmiştir. Buradaki ifadelerin halkı belli bir kesime karşı kışkırtıcı ya da aşağılayıcı hiçbir yönü yoktur.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

SUÇLAMALARA RET

Gezen, ifadesinde ayrıca, “Programda geçen ‘Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür, bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu’da çok sevdiğim bir söz vardır; ‘anan mutlaka anandır, baban belki babandır, doğru değil mi ama garanti’ ifadem aslında Peygamberimiz Hz. Muhammed’in söylediği ‘cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünün şaka yollu bir anlatımıdır. Buradaki ifadem ülkemin kadınını yüceltmek içindir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” açıklamasını yaptı. Müjdat Gezen, ifadesini tamamladıktan sonra avukatıyla birlikte emniyetten ayrıldı.