Müjde Ar Trafik Kazası Geçirdi

TRAFAK KAZASI GEÇİREN MÜJDE AR’IN SAĞLIK DURUMU

Müjde Ar, Aysel Gürel’in kızı, geçirdiği trafik kazasıyla gündeme geldi. Müjde Ar ile eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş’ın bulunduğu lüks otomobil bir özel halk otobüsü ile çarpıştı. Kazanın ardından 70 yaşındaki sanatçının sağlık durumu hakkında hastaneden bilgi verildi.

SAĞLIK HASTANEDEN AÇIKLANDI

Hastaneden yapılan açıklamada Müjde Ar’ın durumu hakkında şu bilgiler paylaşıldı: “Hastamız Müjde Ar, 24 Şubat 2025 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Acıbadem Maslak Hastanesi’ne başvurmuştur. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastanemize gelen Müjde Ar’ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilmiştir.” Ayrıca, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin normal hasta odasında gözlem ve takip amaçlı sürdüğü belirtildi.