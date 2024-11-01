“Mükelleflerin Vergi Borçları İlan Edilecek”

VERGİ BORCU OLAN MÜKELLEFLERİN İLANI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devlete kesinleşen vergi borcu ve cezası bulunan 36 bin 806 mükellefin bugün ilan edileceğini açıkladı. Bakan Şimşek, bu mükelleflerin 30 bin 696’sının borcunun tahsil kabiliyeti olmadığını belirtti. Vadesi geçmesine rağmen ödenmemiş vergi ve cezaların toplam tutarı 914,9 milyar lira olarak ifade edildi. Bununla birlikte tahsil kabiliyeti olmayan alacak tutarının 812,8 milyar lira olduğunu ve bu alacakların yüzde 88,8’inin tahsilat imkanı olmadığını vurguladı. “5 milyon liradan fazla vergi borcu olanların Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde ilan edileceğini” ekledi.

KESİNLEŞEN TARHİYATLARIN DETAYLARI

Bakan Şimşek, mükellefleri iki ayrı liste halinde açıklayacaklarını duyurdu. İlk listede, ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen vergi ve cezalar bulunurken, ikinci listede vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaları paylaşacaklarını söyledi. “Kesinleşen tarhiyatlar” listesinde 2 bin 464 mükellefin yer aldığını ve bu mükelleflerin kesinleşen vergi ve cezalarının toplamının 53 milyar lira olduğunu bildirdi. Bu mükelleflerden 419’u gerçek kişi, 2 bin 45’i ise tüzel kişi olarak tespit edildi. Faal olan mükelleflerin toplamı, yüzde 12,1’lik bir dilime karşılık geliyor.

SAHTE BELGE DÜZENLEYENLERLE MÜCADELE

Bakan, söz konusu listede yer alan mükelleflerin çoğunun gerçek bir faaliyette bulunmayan, sahte belge düzenleme veya vergi kaçırma gibi amaçlarla kurulmuş işletmeler olduğunu belirtti. Listede yer alan 2 bin 464 mükelleften 1752’sinin, bu türden olduğunu ve kesinleşen vergi ile ceza tutarının 42,9 milyar lirayı bulduğunu açıkladı. Sahte belge düzenleyerek haksız kazanç sağlamayı amaçlayan işletmelerle mücadele için yasal düzenlemeler yapıldığını, ancak bazı düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini ifade etti. Ayrıca, kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek için TÜBİTAK ile yürütülen projede yapay zekadan yararlanarak bu tür mükelleflerin tespit edileceğini açıkladı.

ALACAKLARIN NEDEN TAHSİL EDİLEMEDİĞİ

Bakan Şimşek, alacakların neden tahsil edilemediğine de dikkat çekerek, bu mükelleflerin veya kanuni temsilcilerinin mal varlığının bulunmadığını ve tüm yasal işlemlerin yapılmasına rağmen alacakların tahsil edilemediğini söyledi. Zaman aşımına uğramadığı takdirde bu alacakların devletin yasal kayıtlarında yer alacağını vurguladı.

VERGİ ALACAKLARININ TAHSİLİ KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR

Bakan, vergi alacaklarının tahsili için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Devletin en önemli gelir kaynağının vergiler olduğunu belirtirken, zamanında ödenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Vergi borcunu ödemeyenler hakkında tüm icra takiplerinin yapıldığını ve iyi niyetli borçlulara taksitlendirme yoluyla yardımcı olunduğunu açıkladı. “Tahsil kabiliyeti olan 113,8 milyar lira için vergi dairelerimiz tüm mükelleflerle görüşüyor, borçlarını ödemeleri konusunda gerekli kolaylıkları sağlıyor” dedi.