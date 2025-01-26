Muradiye Şelalesi’nde Soğuk Kış Etkinliği

ETKİNLİKTE MURADİYE ŞELALESİ’NE DİKKAT ÇEKİLDİ

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve vatandaşlar, soğuk havanın etkisiyle kısmen donan Muradiye Şelalesi’nin döküldüğü alanda yüzme etkinliği gerçekleştirdi. Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, “Kaymakamlık ve derneğimiz işbirliğiyle yüzme etkinliği gerçekleştirdik. Bölgemizin zenginliklerine dikkat çekmek istiyoruz. Muradiye Şelalesi’nin hem ülkemiz hem de ilimiz için çok önemli bir yeri var. Dondurucu soğukta şelalenin suyunda 40 kişilik ekibimizle yüzdük. Çok keyif aldık. Aramızda İstanbul’dan, İzmir’den, Ankara’dan katılımcılar var. Bize destek sunan Muradiye Kaymakamlığına teşekkür ederim” dedi.

MURADİYE ŞELALESİ’NİN TEMELİ GÜZELLİKLERİ

Muradiye Şelalesi, her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yaparak binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Etkinlik, Muradiye Kaymakamlığının destekleriyle, dernek üyeleri, farklı illerden gelen gönüllüler ve vatandaşlardan oluşan 40 kişilik grubu bir araya getirdi. Soğuk havaya rağmen grup, şelalenin döküldüğü alanda yüzme deneyimini yaşadı. Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, gazetecilere, bölgenin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için sürekli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

DOĞASEVERLER ŞELALEDEN KEYİF ALDI

Dernek üyesi Hüsamettin Golcü, bu etkinlikte doğaseverlerle birlikte Muradiye Şelalesi’nin eşsiz doğasına tanıklık ettiklerini aktardı. Etkinlikte keyifli bir zaman geçirdiklerini ifade eden Golcü, “Suyun güzelliğine dayanamayıp dondurucu soğukta yüzdük. Muhteşem bir deneyimdi. Herkesin bu güzellikleri görmesini tavsiye ediyorum” dedi. Katılımcılardan Yasin Çiftçi, bölgenin kışın farklı güzellikte olduğunu dile getirerek, “Soğuk havaya rağmen şelalede yüzdük. Burada muhteşem bir doğa var. Van Gölü Havzasındaki güzelliklerin tanıtımına katkı sunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.