Murat Çalık Cezaevinde Kalacak

ADLİ TIP KURUMU’NUN MÜTALAASI

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in haberine göre, Adli Tıp Kurumu, İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklu bulunan Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ile ilgili bir değerlendirme yaptı. Kurum, Çalık’ın mevcut sağlık durumunun cezaevinde kalmasına engel olmadığını belirtiyor.

ÇALIK CEZAEVİNDE KALACAK

Yapılan mütalaa sonrasında, Mehmet Murat Çalık’ın cezaevinde tutulmaya devam edeceği bildiriliyor. Çalık, bu süreçte cezaevinde kalmaya devam edecek.