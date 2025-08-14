Gündem

Murat Çalık Cezaevinde Kalacak

ADLİ TIP KURUMU’NUN MÜTALAASI

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in haberine göre, Adli Tıp Kurumu, İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklu bulunan Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ile ilgili bir değerlendirme yaptı. Kurum, Çalık’ın mevcut sağlık durumunun cezaevinde kalmasına engel olmadığını belirtiyor.

ÇALIK CEZAEVİNDE KALACAK

Yapılan mütalaa sonrasında, Mehmet Murat Çalık’ın cezaevinde tutulmaya devam edeceği bildiriliyor. Çalık, bu süreçte cezaevinde kalmaya devam edecek.

Motosiklet Bariyerlere Çarptı

Küçükçekmece'de 22 yaşındaki Furkan Demir, bir aracın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Kaza anı, Demir'in kask kamerasıyla görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerçioğlu’na destek verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde Özlem Çerçioğlu'na destek vererek, partisinin yeni üyelerine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Saldırılara karşı sert ifadeler kullandı.

