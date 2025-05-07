Murat Gülibrahimoğlu’nun Malvarlığına El Konuldu

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI YOLSUZLUK SORUŞTURMASI YÜRÜTÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu ve diğer zanlılar hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ilerleme kaydediyor. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla başlayan süreçte, zanlılar “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalarla karşı karşıya kalıyor.

MALVARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde, şüpheli Murat Gülibrahimoğlu’nun suçtan elde ettiği gelirlerin, kendi hesaplarında yanı sıra birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında da bulunduğu belirlendi. Gülibrahimoğlu’nun malvarlığını devretmek veya satmak, ayrıca banka hesaplarındaki ve bankalardaki kişisel kasalardaki değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek için, güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ’ye el konulmasına dair karar alındığı bilgisi verildi.

Bu gelişmeler, yolsuzluk soruşturmasının kapsamını ve ciddiyetini artırıyor. İlgili tarafların ifadeleriyle birlikte, soruşturmanın detayları ilerleyen günlerde daha da netleşebilir.