Murat Kurum’un Deprem Çalışmaları: 250 Bin Konut Aşıldı

DEPREM BÖLGESİNDE HIZLI PROJELER HAYATA GEÇİRİLİYOR

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un önderliğinde bölgede hızlı projeler hayata geçiyor. Kurum, deprem bölgesini asla yalnız bırakmazken, inşaat süreçlerini yerinde denetliyor ve zaman zaman işlerin yavaş ilerlemesi konusunda müteahhitlere tepkisini ortaya koyuyor. Şu anda 250 bin konut sayısı aşılmış durumda ve yıl sonu hedefi 452 bin olarak belirlenmiş.

GECEYİ GÜNDÜZE KATMA KALİTESİ

Bakan Kurum, çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere geldiği Kahramanmaraş’ta, Azerbaycan Mahallesi şantiye alanında açıklamalarda bulundu. TOKİ Başkanlığı’nın desteğiyle kardeş ülke Azerbaycan ile yürütülen proje kapsamında Azerbaycan Mahallesi’nin inşası devam ediyor. Burada toplamda 2 bin 995 konut, dükkan ve ofisin yapım sürecinin hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Bakan Kurum, “Bugün itibarıyla projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. İnşallah yıl sonuna kadar kalan eserlerimizi de tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Kahramanmaraş, 6 Şubat’ta yaşadığımız o kara günde derin yaralar aldı, ama dizlerinin üstüne çökmedi. O günden bu yana Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde, Kahramanmaraş’ı ve diğer 10 şehrimizi ayağa kaldırmak için geceyi gündüze kattık.” dedi.

BÜYÜK HEDEFLERİMİZ var

Çalışmaların devam ettiğini ifade eden Kurum, “Şu anda 3 bin 481 şantiyede, on binlerce kardeşimiz 7/24 çalışıyor ve alın teriyle umudu örüyor. Eylülde konut sayımızı 100 bine, ekimde 130 bine, kasımda 155 bine, ocakta 201 bine ulaştırdık ve buradan ilan ediyorum; inşallah önümüzdeki ay 250 bininci konutumuzun teslimini gerçekleştireceğiz. Allah’ın izniyle yıl sonuna kadar 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız.” şeklinde konuştu. Kahramanmaraş’ta yapılacak konutların tamamının inşasına başlandığını ve 28 bin konut ile iş yerinde yaşamın başladığını, yıl sonuna kadar 74 bin konut ve iş yerinin de teslim edileceğini aktardı.

UYDU KENT PROJELERİ DEVAM EDİYOR

Bakan Kurum, “Altınova Mahallemizde yeni uydu kentimizi kuracağız.” sözünü hatırlatarak, “Bu sözümüzü de tuttuk. Şu anda orada da 8 bin 500’e yakın konutumuzun inşasına hızla devam ediyoruz.” dedi. Ayrıca medeniyetin tarihi izlerini yansıtan çarşıların da ihya edileceğini belirtti. Kapalı Çarşı’nın restorasyonu devam ederken, geleneksel el sanatlarının merkezi olan Tarihi Demirciler Çarşısı ve Kasaplar Çarşısı’nın da yenileneceğini ifade etti. Ek olarak, Onikişubat Hayrullah Mahallesi’nde ticarethanelerin yenilenmesi sürerken, İsa Divanlı Mahallesi’nde yapım aşamasındaki 263 konut ve 88 dükkana ilave olarak yeni 288 konut ve ticarethane için 22 Mayıs’ta ihale düzenlenecek.

MAĞDURİYETİ ÖNLEMEYE DEVAM EDİYORUZ

Kurum, deprem bölgesinde hiçbir vatandaşı mağdur etmeden sürecin emek verilerek yürütüldüğünün altını çizdi. “Depremin ilk anlarında buradaydık, şimdi buradayız ve her bir kardeşim yuvasına girene kadar burada olmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu. Kurum, depremlerin siyaset üstü bir konu olduğunu ve ülkenin daha güçlü ve dirençli olmaya yönelik mücadeleşeceğini vurguladı. Deprem bölgesindeki çalışmalara dair, “İnanın ki burada yeni bir ülke inşa ettik, etmeye de devam ediyoruz.” şeklinde bir mesaj iletti. Tüm vatandaşları birlik olmaya davet eden Bakan Kurum, afet öncesi ve sonrası dönemde gösterecekleri dayanışmanın önemine dikkat çekti.