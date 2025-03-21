Murat Ongun’dan TRT’ye Suç Duyurusu

AÇIKLAMALAR VE CİDDİ İDDİALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan Murat Ongun, yaptığı yazılı açıklamada dikkat çeken iddialarda bulundu. Ongun, gizlilik kararı bulunan bir soruşturmaya ait görüntülerin bazı basın organlarına sızdırıldığını belirtti ve bu durumu “devlet için ciddi bir güvenlik sorunu” olarak değerlendirdi.

PARA İDDİALARI VE SEBEP GÖSTERİLEN GÖRÜNTÜLER

Murat Ongun, evinde yapılan aramalarda elde edilen paralar ve eşyalarla ilgili de çarpıcı bilgiler paylaştı. “Paralar yayılarak çekim yapıldığı için, zamanında ayakkabı kutularından çıkanlar gibi miktarı çokmuş gibi gösterilmek istendi. Oysa toplamı 20-30 bin dolar değerinde çeşitli dövizler ile ikisi de ruhsatlı ve 5 yıldır dokunulmamış 2 tüfeğim var,” dedi. Ongun, söz konusu tüfeklerin birinin rahmetli gazeteci Ufuk Güldemir tarafından kendisine bırakıldığını, diğerinin ise bir arkadaşının tavsiyesiyle alındığını ifade etti. Görüntülerin tamamen algı oluşturmaya yönelik olarak servis edildiğinin altını çizdi.

TRT’YE YÖNELİK SUÇ DUYURUSU

Ongun, özellikle devletin televizyonu TRT’yi hedef göstererek, “Başta TRT olmak üzere, gizlilik kararı olan bir soruşturmada kendilerine servis edilen görüntüleri yalan iddialar ve imalarla paylaşan tüm mecralar hakkında avukatlarım suç duyurusunda bulunacak,” ifadesini kullandı. Bu adımın, gizli bir soruşturmanın detaylarının nasıl ve kimler tarafından ifşa edildiğinin ortaya çıkması için atıldığını söyledi.

ÖNCEKİ İNCELEMELERİN SONUCU YOK

Mal varlığına el konulan Ongun, geçmişte kendisi hakkında yapılan incelemelere de değindi. “Daha önceki yıllarda trollerin hedef göstermesi üzerine açılan soruşturmada, MASAK incelemesi dahil tüm denetimlerden hiçbir sonuç çıkmadı. Tüm gelirlerimin uygunluğu devlet birimlerince detaylı incelenip teyit edildi,” diyerek aleyhindeki iddialara yanıt verdi.

SORUŞTURMA HENÜZ DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ soruşturmaları çerçevesinde Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltında. Ongun’un suç duyurusu, soruşturmanın yankılarını daha da artırma potansiyeline sahip. Gelişmeler, kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor.