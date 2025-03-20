murat-ongun-un-evinde-para-bulundu

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik terör ve yolsuzluk iddiaları üzerine yürütülen iki ayrı soruşturma sürdürüyor. Bu kapsamda, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un Beykoz’daki evinde gerçekleştirilen aramalarda yüklü miktarda nakit para ve av tüfekleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 87 şüpheliye ait yeni görüntülerin ortaya çıkmaya devam ettiği belirtiliyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN SAYISI ARTMIŞTI

Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalar bulunuyor. Öte yandan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla karşı karşıya.

EMNİYET RAHATSIZLIĞA YOL AÇTI

Gözaltı kararlarının ardından emniyet güçleri harekete geçti. Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi isimlerin de bulunduğu 84 zanlı gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda, haklarında gözaltı kararı olan 3 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’ne götürüldü ve işlemleri sürüyor. Ekiplere ait 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.