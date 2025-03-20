Murat Ongun’un Mal Varlığına Tedbir Kararı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE YENİ GELİŞME

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ait İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne el konulmasıyla birlikte, yeni bir olay ortaya çıktı. İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun’un mal varlığına da el konuldu. Bu gelişme, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleşti. Ayrıca, aynı soruşturma kapsamında Muhittin Palazoğlu’nun mal varlıklarına da tedbir kararı getirildi.

MURAT ONGUN’UN KİŞİSEL HAYATI

Ekrem İmamoğlu’nun uzun yıllardır basın danışmanlığını yürüten Murat Ongun, 1975 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamlayan Ongun, Show TV, ATV ve Star TV gibi önemli medya kuruluşlarında görev yaptı. 1999 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi davetiyle ABD’ye giderek burada “Yeni Medya ve Türk-Yunan Çatışma Çözümleri” hakkında iki aylık bir eğitim aldı.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Murat Ongun’un durumuyla ilgili soruşturmanın detayları ve süreçteki gelişmeler dikkatlice takip ediliyor. Bu olay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmaların daha da derinleşeceği izlenimini veriyor.