Murat Ongun’un Varlığına El Konuldu

MURAT ONGUN’UN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun’un mal varlıklarına el konulması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmasının ardından gelişmiş bir durum. İlgili operasyon sonucu, Murat Ongun’un mal varlıklarına da el konulmuş bulunuyor.

İBB’YE YOLSUZLUK VE TERÖR OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalarla soruşturma başlattı. Bu suçlamalar arasında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” yer alıyor. İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçuyla da karşı karşıya.

87 KİŞİ GÖZALTINDA

Gözaltı kararı ile harekete geçen emniyet güçleri, aralarında Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi’nin de bulunduğu toplam 84 zanlıyı gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı olan 3 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan kişiler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’ne götürüldü ve işlemleri devam ediyor. Ayrıca, ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.