Murat Ongun’un Yardımcısı Kaçtı İddiası

İBB YÖNETİMİNE YÖNELİK OPERASYONLAR GÜNDEME OTURDU

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine dair yolsuzluk ve terör operasyonları, Türkiye’nin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Bu soruşturmalar çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber toplamda 106 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İmamoğlu’nun danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Ongun da bulunuyor. Ongun’un ekibinde yer alan bazı kişilerin yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

YARDIMCISININ YURT DIŞINA KAÇMASI DİKKAT ÇEKTİ

Ongun’un yardımcısı Emrah Bağdatlı’nın yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı. Emrah Bağdatlı’nın İpsala Sınır Kapısı’ndan geçerek yurt dışına kaçtığı belirlendi. Bağdatlı’nın, kendi yakınları adına paravan şirketler aracılığıyla İBB’den onlarca ihale aldığı iddialar arasında yer alıyor.

OPERASYONDAN SONRA KAÇIŞI HIZLANDI

4 Mart 2025 tarihindeki Medya A.Ş. operasyonu sırasında polis, şirket çalışanlarından birinin bilgisayarına el koydu. Emrah Bağdatlı’nın adı “kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma” gibi suçlamalarda geçiyor. İlginç bir şekilde, Bağdatlı’nın bu operasyondan yalnızca bir gün sonra, yani 5 Mart 2025’te, İpsala’dan yurt dışına kaçtığı ve buradan Amerika’ya gittiği belirlendi. Bağdatlı’nın, İpsala’dan çıkış yaptığı gün telefonunu evde bıraktığı ve kaçışının Ongun tarafından onaylandığı ifade ediliyor.

İHALE BAĞLAMA İDDİALARI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Bağdatlı’nın, 2022-2024 yılları arasında İBB iştirak şirketleri olan Medya A.Ş., KİPTAŞ ve Kültür A.Ş. üzerinden 60’tan fazla ihale aldığı öğrenildi. Bu ihalelerin, Bağdatlı’ya yakın olduğu bilinen 35 SGK çalışanı üzerine kurulan reklam firmalarına verildiği, söz konusu firmaların çoğunun aynı adrese kayıtlı olduğu ve aynı ihalelere fiyat teklifi sunduğu tespit edildi.

ONGUN’UN KOMŞUSU OLARAK DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca, Emrah Bağdatlı’nın Ongun’un Acarkent’teki komşusu olduğu bilgisi de dikkat çekiyor. İkilinin “Crispi” isimli bir ata ortak olduğu, basına yansıyan haberlere göre Ongun’un bu atı bir jokeye devrettiği belirtiliyor.