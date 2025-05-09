Murat Övüç’e Verilecek Ceza Belli

SOSYAL MEDYA FENOMENİ MURAT ÖVÜÇ İLE İLGİLİ SUÇLAMALAR

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, şal ile çektiği video nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla yargılanacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Övüç’ün kullandığı ifadelerin toplumun bir kesimini diğerine karşı kışkırtıcı nitelikte olduğu ifade ediliyor.

Savcılık, Övüç’ün sosyal medya paylaşımında kullandığı ifadelerin ayrımcılığı teşvik ettiğini ve nefreti körüklediğini belirtiyor. Ayrıca, paylaşımın birçok hesap ve grup tarafından yorumlanarak tekrar paylaşıldığı ve kamuoyunda geniş yankılar uyandırdığı kaydediliyor.

MURAT ÖVÜÇ’ÜN SAVUNMASI

İddianamede Murat Övüç’ün ifadesine de yer veriliyor. Övüç, videoyu bir uçakta çektiğini, omzundaki şalı başına örterek “Ne mi yapsam yakışır kız. Bak, buyur” sözlerini söylediğini ve bunun sadece şaka amacı taşıdığını belirtiyor. Ayrıca inançlı bir aileden geldiğini ve suçlamaları kabul etmediğini belirtiyor.

YARGILAMA SÜRECİ BAŞLAR

Savcılık, Murat Övüç’ün “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediyor. Övüç’ün yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.