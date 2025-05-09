Murat Övüç Yargılanıyor, Ceza Bekleniyor

SOSYAL MEDYA FENOMENİ HAKKINDA YARGILAMA SÜRECİ

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, şal ile çektiği bir video sebebiyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla yargılanacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Övüç’ün ifadelerinin toplumun belirli bir kesimini diğerine karşı kışkırtıcı olduğu kaydediliyor.

Savcılık, Övüç’ün sosyal medya paylaşımında kullandığı ifadelerin ayrımcılığı artırdığı ve nefreti teşvik ettiği vurguladı. Paylaşımının bir çok hesap ve grup tarafından yorumlanarak tekrar paylaşıldığı ve bu durumun kamuoyunda geniş bir yankı yarattığı ifade ediliyor.

İddianamede Murat Övüç’ün kendi açıklamalarına da yer verildi. Övüç, videoyu uçakta çektiğini, omzundaki şalı başına örterek “Ne mi yapsam yakışır kız. Bak, buyur” sözlerini söylediğini ve bunun sadece şaka amaçlı olduğunu savundu. Ayrıca, inançlı bir aileden geldiğini ve suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini belirtti.

Savcılık, Murat Övüç’ün “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediyor. Övüç’ün yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.