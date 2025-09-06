Murat Şampuan Kullandı, Gözleri Şişti

ADANA’DA BEYAZ SAÇ DERMAN OLDU

Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Murat Gözde, geçtiğimiz hafta saçlarındaki beyazlık sebebiyle berberinin önerisiyle internetten saç siyahlaştırıcı şampuan satın aldı. Gözde, şampuanı kullanma talimatına uygun olarak önce dirseğine uyguladı. 48 saat sonra herhangi bir olumsuz tepki olmadığını düşündükten sonra saçını ve yüzünü yıkadı.

ALERJİK REAKSİYON YAŞADI

Ürünü kullandıktan kısa bir süre sonra Gözde’nin yüzünde alerjik reaksiyon gelişti. Gözleri şişen ve kafasında yaralar meydana gelen Gözde, bu durumu sağlık ocağında kontrol ettirdi. Doktorun tavsiyesiyle yatıştırıcı kremler kullanmaya başlayan Gözde’nin şikayetleri üç gün sonra da devam etti.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Murat Gözde, yüzündeki şişlik ve yaraların geçmediğini görünce, karakola giderek firmaya karşı şikayette bulundu. Yaşadıklarını aktaran Gözde, “Berberin tavsiyesi üzerine bu ürünü aldım. Önce dirseğime sürdüm, 48 saat sonra komple saçıma uyguladım. Ancak sonrasında yüzüm, gözüm şişti, kafamda yaralar oluştu. Durumum çok kötü. Gözlerimi kaybedeceğim diye korkuyorum. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım” ifadesinde bulundu.