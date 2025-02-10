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Spor

Murat Sancak Hakemi Eleştirdi: Vay Haline!

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GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA PENALTI KARARI

Galatasaray, Süper Lig’in 23’üncü haftasında evinde Adana Demirspor’u ağırladı. RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayan bu önemli karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı.

MAÇTAKİ ÖNEMLİ ANLAR

Galatasaray, maçın başlama düdüğünden sadece 11 dakika sonra penaltı kazandı. Ceza sahasında Mertens’in Semih Güler’le girdiği ikili mücadelede Mertens yere düştü ve hakem Oğuzhan Çakır penaltı kararı verdi. 12’nci dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Alvaro Morata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Adana Demirspor cephesi bu penaltı kararına büyük tepki gösterirken oyun devam etti. 21’inci dakikada ise Osimhen ile ikili mücadeleye giren Arda, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kararın ardından Adana temsilcisinin tepkisi giderek büyüdü.

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