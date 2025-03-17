Murat Ülker’den “Yahudi” İddialarına Net Yanıt

AİLE KÖKENİ VE DİNİ KİMLİK ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Murat Ülker, Yıldız Holding’in önde gelen isimlerinden biri olarak sosyal medya üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Aile kökeninden dini kimliğine, eğitim hayatından siyasi duruşuna kadar birçok konuda açıklamalar yapan Ülker, “Hazar Yahudisi” ve “Karay Türkü” gibi iddialara kesin bir dille yanıt vererek kamuoyunda tartışılan konuları netleştirdi. Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında yer alan Ülker’in sosyal medya açıklamaları, hem iş dünyasında hem de sosyal medyada geniş yankı buldu.

HAYATINI ŞEKİLLENDİREN EĞİTİM SEÇİMLERİ

Ülker, eğitim hayatına ilişkin merak edilenleri de paylaştı. İstanbul Erkek Lisesi’ni tercih etme nedenini “Babam ve büyük amca oğlum bu liseden mezundu, ancak bu bir aile geleneği değildi. Sınavda kazandım ve 4. oldum” ifadeleriyle açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi’ni seçme nedenini ise, “1977’de Türkiye’de İngilizce eğitim veren en iyi okuldu” şeklinde belirtti. Eğitim dönemi boyunca farklı siyasi gruplardan arkadaş seçtiğini ve kendisini herhangi bir ideolojiyle tanımlamadığını vurguladı.

İDEOLOJİK TANIMLAMALAR VE SİYASİ GÖRÜŞLER

Murat Ülker, dini eğitimini Mahmut Bayram Hoca’dan aldığını ve ailesinin dini hassasiyetlere önem verdiğini ancak bunun aşırılığa kaçmadan yaşandığını belirtti. Kendisine yöneltilen “Atatürkçü” veya “muhafazakâr kesime ihanet etti” gibi iddialara da yanıt veren Ülker, “Ben hiçbir zaman bir ideolojinin ya da siyasi grubun içinde olmadım. İşimi yaptım, ülkem için çalıştım. Milliydim, Müslümandım ama hiçbir zaman bunlara -cı, -ci eklemedim” dedi. Bu tür iddiaların sosyal medyada yayılmasının tıklanma odaklı olduğunu ifade etti.

1980’Lİ YILLARDAKİ GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Murat Ülker, 1980’li yıllarda ailesiyle birlikte silah eğitimi aldığını da açıkladı. O dönem için “Sıkıyönetim komutanları, ailenin ölüm listesinde olduğunu söylüyordu. Devletin güvenlik sorunu yaşayanlara yakın koruma sağlaması sınırlı olduğundan, babam fedailer kiralamıştı. Silah eğitimini tüm sülale aldı, silahlıydık; ama bu bizim için normaldi” dedi. Bu açıklama, 1980’lerdeki zorlu koşulların ve Ülker ailesinin güvenlik endişelerinin altını çizdi.

İŞ DÜNYASINDAKİ DURUŞU VE KAMUOYUNA MESAJI

Murat Ülker, iş dünyasındaki duruşunu net bir şekilde ortaya koydu. İdeolojik yaklaşımlardan uzak durduğunu ve sadece işine odaklandığını belirten Ülker, Türkiye için çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Ailesinin kökeninden dini kimliğine, eğitim hayatından siyasi görüşüne kadar tüm sorulara içtenlikle yanıt vererek kamuoyundaki yanlış algıları düzeltmeyi amaçladı.