Muş Şehir Stadyumu Maça Hazır

KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Muş Spor Kulübü ile Bursaspor arasında gerçekleştirilecek olan karşılaşma öncesi Muş Şehir Stadyumu’nda kar temizleme çalışmaları tamamlandı. Hafta başında başlayan ve kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Muş’ta günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bu süreçte kentin genelinde kar temizleme çalışmaları devam ederken, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler stadyumu, Muşspor-Bursaspor maçına hazırlamak için yoğun çaba gösterdi. Zeminin zarar görmemesi için büyük bir gayret sarf eden ekipler, stadyumu hafta sonu yapılacak bu önemli karşılaşmaya hazır hale getirmek için gece geç saatlere kadar çalıştı. Tüm karlar temizlenirken, maç saatinin gelmesi bekleniyor.

MALZEME KORUMASI ÖNCELİĞİMİZ

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, yaptığı açıklamada Muşspor’un tüm maçlarını sahasında oynayabilmesi için gece gündüz çaba gösterdiklerini ifade etti. Taşdemir, “Muşsporumuzun maçlarını oynadığı Muş Şehir Stadyumu’nda çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Önceki günlerde yağan kar nedeniyle zemin karla kaplanmıştı. Sahamızın çim zemini bizim için ve takımımız için son derece öneme sahiptir. Bu nedenle zeminimizi koruyacak şekilde çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

AĞIR MAKİNE KULLANMAMAKTA ISRAR EDİYORUZ

Taşdemir, ağır iş makineleri ile kar temizlemenin yarardan çok zararı olacağını belirtti. “Ağır iş makineleri zemine, çim ve drenaj sistemine ciddi zararlar verebiliyor. Bu nedenle ağır iş makinelerini kullanmıyoruz. Bunun yerine küçük kar savurma araçlarıyla çime ve zemine zarar vermeden çalışıyoruz. Bu kapsamda personellerimiz, gece gündüz kar temizleme çalışması gerçekleştirdi. Muşspor ile Bursaspor arasında Pazar günü oynanacak maç öncesi karla kaplanan Şehir Stadyumu’ndaki kar temizleme çalışmaları tamamlanarak stadyumumuz hazır hale getirildi. Hafta sonu oynanacak karşılaşmada Muşsporumuz’a başarılar dilerim” şeklinde konuştu.