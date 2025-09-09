Gündem

Muş’taki Silahlı Kavga, 2 Ölü!

Olayın Meydana Gelişi

Bulanık ilçe merkezinde gerçekleşen bir olayda, iki grup arasında başlayan tartışma hızla silahlı bir kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen kurşunlar sonucu 5 kişi yaralandı.

Polis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olayın duyulmasının ardından çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Derar Koca ve Şeref Arslan’ın yaşamlarını yitirdiği tespit edildi. Yaralanan 3 kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye taşındı.

Olay Anının Kaydedilmesi

Diğer yandan, olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Bu görüntüler, olayın ciddiyetini ve yaşananları gözler önüne seriyor.

