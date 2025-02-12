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Musa Amca Eşine Bin Şiir Yazdı

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UMUTKENT MAHALLESİ’NDE 55 YILLIK SEVGİ

Umutkent Mahallesi’nde yaşayan Musa ve Aysel Kırdar çifti, evliliklerinde tam 55 yılı geride bıraktı. 4 çocuk sahibi olan bu çift, hayatlarını birlikte sürdürmeye devam ediyor. Eşine olan sevgisini yazıya dökmekten çekinmeyen Musa Kırdar, yıllar içerisinde eşine binin üzerinde şiir yazmış. Kırdar, eşine yazdığı şiirleri okurken yaşadığı heyecanı gizleyemiyor.

GENÇLERE DEĞERLİ TAVSİYELER

Aysel Kırdar, severek evlendiklerini vurgularken gençlere de önerilerde bulundu. Çiftlerin birbirine yardım etmesinin gerektiğini dile getiren Kırdar, “2025 Aile Yılı desteklerinin büyük bir şans olduğunu” aktardı. Eşiyle beraber tüm işleri ortak yaptıklarını belirten Aysel Kırdar, “Yıllarımız çok güzel geçti, anlaşarak evlendik zaten” şeklinde konuştu.

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