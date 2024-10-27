“Müsavat Dervişoğlu: Öcalan Çıkamaz Delikten”

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI’DAN TEPKİLER

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Öcalan gelsin, Meclis’te örgütü lağvettiğini ilan etsin” yönündeki açıklamalarına karşı tepkisini sürdürüyor. Dervişoğlu, “Taşıdığı sıfat ne olursa olsun hiç kimsenin, Şehitlerimizin manevi hatıralarına zarar vermeye ve onların aziz ruhlarını incitmeye hakkı yoktur. Buna asla izin vermeyeceğiz. Kim hangi planı yaparsa yapsın, Abdullah Öcalan denilen o canibaşı tıkıldığı delikten çıkamayacak, Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilemeyecektir. Cesetlerimiz çiğnenmeden buna izin vermeyeceğiz.” şeklinde ifade etti.

ANKARA’DA KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİĞİ

Dervişoğlu, partisinin 7. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Ankara’da gerçekleştirilen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa tartışmaları da gündemindeydi. Dervişoğlu, “Bu yeni anayasa gündeme getirildiğinden itibaren, nelerin tartışıldığını dikkat çekmek isterim. Yeni anayasa ile ilgili, değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilk dört maddenin tartışma masasına yatırılmasından sonra, etnik köken üzerinden mülahazalar, İmralı Canisinin serbest bırakılması, yeni açılım senaryoları gibi konular kamuoyunun gündemini meşgul ediyor. Yaşanan bu tartışmalar, iş başında bulunan iktidarın gerçek niyetini deşifre etmeye yeterlidir.” dedi.

MERAL AKŞENER ETKİNLİĞE KATILDI

İYİ Parti’nin kuruluş yıldönümü etkinliğine, Nisan ayında gerçekleştirilen olağanüstü kurultayda genel başkanlıktan ayrılan Meral Akşener de katıldı. Bu katılım, etkinliğin önemini vurguluyor.