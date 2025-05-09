Müsilaj Marmara’da Tekrar Belirginleşti

MÜSİLAJ GERİ DÖNDÜ

Marmara Denizi’nde müsilaj durumu yeniden ortaya çıktı. İstanbul’un Adalar ilçesine bağlı Kınalıada açıkları ile Balıkesir ve Bursa kıyılarında müsilaj etkisini göstermeye başladı. Deniz yüzeyinde gözle görülür tabakalar halinde biriken müsilaj, bölgedeki balıkçıları ve çevre sakinlerini tedirgin ederken, uzmanlardan temkinli açıklamalar geldi.

KINALIADA’DA MÜSİLAJIN ARTIKLARI

Kınalıada açıklarındaki müsilaj, Marmara Denizi’nde bulanıklığa yol açtı. Özellikle kıyıya yakın yerlerde daha yoğun olarak görülen müsilaj, açık bölgelerde daha az yer kaplıyor. 26 Ocak’ta Kınalıada limanında ve balıkçı barınaklarında müsilaj gözlemlendi. Çevre sakinleri, adalarındaki müsilajın hızla artmasının turizmi tehdit ettiğini belirterek, yetkililerden acil önlem talebinde bulundu.

BALIKESİR’DE MÜSİLAJIN YOĞUNLUĞU

Balıkesir’de, Erdek Körfezi’nin Çuğra mevkisi kıyılarında müsilaj belirgin şekilde yoğunlaştı. Limandaki teknelerin çevresi müsilajla kaplanırken, su yüzeyinde tabaka şeklinde oluşumlar gözlemlendi. Çevre sakinleri, bu durumu fark ederek bölgede müsilajın etkisini sürdürdüğüne dikkat çekti. Bandırma sahilinde de köpüklü tabakalar oluştu.

BURSA’DA YAZLIK ALANLARDA MÜSİLAJ GÖRÜLDÜ

Bursa’nın yazlık bölgeleri Kumla, Karacaali ve Narlı’da müsilaj, yer yer bulanıklığa neden oldu. Kıyıya yakın alanlarda yoğunlaşan müsilaj, daha derin sularda da görünmeye başladı. Yaz aylarında tatilci akınına uğrayan bu mahallelerde, iskeleler ve teknelerin bulunduğu bölgelerde müsilaj miktarında artış gözlendi.