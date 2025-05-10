Müsilaj Marmara’da Tekrar Görüldü

MÜSİLAJ KABUSU GERİ DÖNDÜ

Marmara Denizi’nde müsilaj (deniz salyası) sorunu tekrar ortaya çıktı. Kınalıada açıklarında ve Balıkesir ile Bursa kıyılarında müsilajın etkili olduğu gün yüzüne çıktı. Deniz yüzeyinde belirgin tabakalar halinde biriken müsilaj, hem balıkçılar hem de çevre sakinleri için kaygı kaynağı oldu. Uzmanlardan ise temkinli açıklamalar geldi.

KINALIADA’DA GÖRÜNTÜLER ARTDI

İstanbul’un en yakın adası olan Kınalıada’nın açıklarında müsilaj, Marmara Denizi’nde yer yer bulanıklık oluşturdu. Müsilaj, kıyıya yakın bölgelerde daha yoğun, açık alanlarda ise daha az gözlemlendi. Kınalıada limanında ve teknelerin bulunduğu balıkçı barınaklarında 26 Ocak’ta müsilaj tespit edilmişti. Çevre halkı, adalarında hızla yayılan ve turizm açısından tehdit oluşturan müsilaj için acil önlem talep etti.

BALIKESİR’DE MÜSİLAJ DURUMU KRİTİK

Erdek Körfezi’nin Çuğra mevkisi ile liman içinde müsilajın yoğunlaştığı açıkça görüldü. Limandaki tekneleri saran müsilaj, su yüzeyinde tabaka oluşturdu. Çevre sakinleri tarafından fark edilen müsilaj, bölgedeki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bandırma’da da müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüklü tabakalar oluştu ve bu durum, bölgeyi ziyaret edenlerin dikkatini çekti.

BURSA’DA YAZLIK BÖLGELERDE MÜSİLAJ

Bursa’nın yazlık mahalleleri olan Kumla, Karacaali ve Narlı kıyılarında müsilaj, yer yer bulanıklıklara yol açtı. Müsilajın kıyıya yakın alanlarda yoğunluk oluşturduğu, açık denizlerde ise daha derin noktalarda görüldüğü dikkat çekti. Yaz aylarında tatilcilerin yoğunlaştığı bu mahallelerde, özellikle iskeleler ve teknelerin bulunduğu bölgelerde müsilaj artışı belirgin bir şekilde gözlemleniyor.