Müsilaj Marmara’da Yeniden Görüldü

MÜSİLAJ KABUSU TEKRAR ORTAYA ÇIKTI

Marmara Denizi’nde müsilaj (deniz salyası) problemi yeniden kendini gösterdi. İstanbul’un Adalar ilçesine bağlı Kınalıada açıklarında yanı sıra Balıkesir ve Bursa kıyılarında müsilaj etkisini artırdı. Deniz yüzeyinde görünür tabakalar halinde biriken müsilaj, hem balıkçıları hem de çevre halkını endişelendiriyor. Uzmanlar ise bu duruma karşı temkinli açıklamalar yapıyor.

KINALIADA’DA MÜSİLAJ GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul’a en yakın ada olarak bilinen Kınalıada’nın açıklarında müsilaj, Marmara Denizi’nde yer yer görünür bulanıklık oluşturdu. Müsilajın kıyıya yakın bölgelerde daha yoğun şekilde yer aldığı, açık alanlarda ise daha az etkili olduğu gözlemlendi. Kınalıada’nın limanında ve balıkçı barınaklarında 26 Ocak’ta müsilaj tespit edildi. Çevre sakinleri ise adadaki hızla çoğalan ve turizmi tehlikeye atan müsilaj için yetkililerden acil önlem alınmasını talep etti.

BALIKESİR’DE MÜSİLAJ SORUNU

Erdek Körfezi’nin Çuğra mevkisi kıyılarında ve liman içinde müsilaj yoğunluk kazandı. Limandaki teknelerin etrafında müsilaj meydana gelerek su yüzeyinde tabakalar oluşturdu. Çevre sakinleri tarafından gözlemlenen müsilaj, bölgedeki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bandırma sahilinde de müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabakalar oluştu. Müsilaj, hem yerel halk hem de bölgeyi ziyaret edenler tarafından fark edildi.

BURSA’DA YAZLIK BÖLGELERDE MÜSİLAJ GÖRÜLDÜ

Bursa’nın yazlık mahalleleri olan Kumla, Karacaali ve Narlı kıyılarında müsilaj, zaman zaman bulanıklığa yol açtı. Müsilajın kıyıya yakın alanlarda yoğunlaştığı, açık su alanlarında ise daha derin tabakalarda görüldüğü dikkat çekti. Yaz döneminde tatilcilerin yoğunlaştığı bu mahallelerde, özellikle iskeleler ve teknelerin bulunduğu bölgelerde müsilajın artışı gözlemleniyor.