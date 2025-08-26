Musk, Apple ve OpenAI’ye Dava Açtı

X VE XAİ, APPLE’A DAVA AÇTI

X ve xAI, Apple’ın OpenAI’yi iPhone’un işletim sistemine entegre etmesi nedeniyle federal mahkemeye başvurdu. Texas’ta açılan davada, Apple ve OpenAI’ın, tekellerini koruyarak X ve xAI gibi yenilikçi girişimlerin rekabet etmesini engellediği belirtiliyor. Dava dosyasında, Apple ve OpenAI’ın “rekabeti engelleyici planlarını durdurması” ve “milyarlarca dolarlık zararı tazmin etmesi” talep ediliyor.

ÖZEL ANLAŞMA SUÇLAMASI

Ayrıca davada, Apple’ın uygulama mağazasında OpenAI ile yaptığı özel anlaşmadan dolayı, X uygulaması ile xAI’nin geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu Grok’un uygulamasını tanıtmaktan kaçındığı iddia ediliyor. OpenAI’a ait bir sözcü, davanın “Musk’ın devam eden taciz eğilimiyle tutarlı” olduğunu vurguladı.

APPLE’DAN YANIT

Apple’ın sözcüsü ise App Store’un “adil ve önyargısız” bir şekilde tasarlandığını, uygulamaların “objektif kriterler kullanarak, uzmanlar tarafından seçilen listeler, algoritmik öneriler ve sıralamalar aracılığıyla” sunulduğunu belirtti. Musk, bu ay ABD merkezli X şirketinin hesabından yaptığı paylaşımda, “Apple, OpenAI dışındaki hiçbir yapay zeka şirketinin App Store’da 1 numaraya ulaşmasını imkansız kılan bir davranış sergiliyor ve bu, açıkça antitröst ihlalidir.” diyerek xAI’ın yasal işlem başlatacağını duyurmuştu.