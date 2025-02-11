Musk’tan OpenAI Yönetim Kuruluna Teklif!

MUSK’IN TEKLİFİ

Wall Street Journal’ın aktarımına göre, Musk’ın avukatı Marc Toberoff’un açıklamalarına göre, Musk liderliğindeki yatırımcılar, OpenAI’yi satın almak amacıyla yönetim kuruluna yaklaşık 97,4 milyar dolarlık bir teklif yapmış. Haberde, Musk’ın OpenAI’ın “bir zamanlar açık kaynaklı, güvenliğe odaklı ve kamu yararına hizmet eden” bir yapı olmasına geri dönmesi gerektiğini savunduğu ve “bunun gerçekleşmesini sağlamak için çalıştıklarını” belirttiği ifade ediliyor.

SAM ALTMAN’DAN CEVAP

Öte yandan, OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, X hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Musk’ın teklifine yanıt veren bir açıklama yaptı. Altman, “Hayır, teşekkürler, ama isterseniz biz Twitter’ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz.” sözleriyle iddialara karşı durdu. Bilindiği gibi Musk, ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolara satın almıştı.