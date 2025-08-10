Musk, Yapay Zekâdan Endişeli Meslekler İçin

YAPAY ZEKANIN SAĞLIK ALANINDAKİ ETKİLERİ

Elon Musk, yapay zekânın sağlık sektöründeki etkileri hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. X platformunda, kanser tedavisi gören bir kullanıcının ChatGPT sayesinde doktor önerilerini sorguladığını ve daha iyi tedavi kararları aldığını paylaşması üzerine Musk, “Yapay zekâ şimdiden çoğu doktordan daha iyi. Bu dürüstçe söylenen bir gerçek” ifadelerini kullandı.

TÜM MESLEKLERDE DÖNÜŞÜM

Musk, yalnızca sağlık alanını değil, tüm meslekleri etkileyen büyük bir dönüşüme işaret etti: “Aynı şey, benimki dahil tüm işler için geçerli.” Bu açıklamayla, CEO’luk dâhil birçok mesleğin yapay zekâ tarafından tehdit edildiğini kabul etti. Açıklamaları, OpenAI’ın GPT-5 modelinin tanıtıldığı gün geldi. Yeni modelin sağlık gibi birçok alanda daha güvenli ve doğru çıktılar sunduğu belirtiliyor. GPT-5’in, sorunları proaktif şekilde tespit edip kullanıcıya yönlendirme yapan bir “düşünce ortağı” gibi çalıştığı aktarılıyor.

DOKTORLARLA YAPAY ZEKANIN REKABETİ

Uzmanlar, bu dönüşümün sağlık sektöründe bir “gerginlik” yaratabileceğini, doktorlar ve yapay zekâ arasında rekabetin kaçınılmaz olduğunu ileri sürüyor. Musk’ın bu sözleri, teknoloji liderlerinin kendi konumlarının bile tehdit altında olduğunu açık bir şekilde kabul ettiği nadir örneklerden birini oluşturuyor.

