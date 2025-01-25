Muslera: Kariyerimin Sonuna Yaklaşıyorum

GALATASARAY’IN KONYASPOR GALİBİYETİ

Galatasaray, Süper Lig’in 21’inci haftasında, sahasında Konyaspor’u tek golle mağlup ederek puanını 54’e çıkardı. Konyaspor ise 21 puanda kaldı.

MUSLERA’NIN AÇIKLAMALARI

Galatasaray’ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, Galatasaray kariyerinin sonuna yaklaştığını belirtti. Muslera, “Gerçekten böyle anlarda sözler yetmiyor. 2011’de geldim bu büyük kulübe, şahsi ve ekip olarak birçok şey kazandık. Adımın en üst sırada yer alması çok büyük mutluluk. Hocalarıma, arkadaşlarıma, taraftarlarımıza çok teşekkürler. Her anın keyfini çıkarıyorum. 429 maç… Yavaş yavaş sona geldiğimizi de anlatıyor” dedi.

9 PUAN FARKIN ÖNEMİ

Dinamo Kiev maçındaki tepkilere de değinen Muslera, “Salı günü maçta olanlar… Tabii ki normal böyle şeyler. Taraftarlar rahatsız olabilir. Durumu Galatasaray nezdinde düşündüm. Avrupa’da bir üst tura yükseldik. Ligde 9 puan öndeyiz. Bazı oyuncular zor bir andan geçiyor olabilir, taraftar desteğine ihtiyaç duyuyor olabilir. Taraftar sürekli arkamızdaydı. Formda bir Konyaspor’a karşı kazandık ve çok kıymetli bir 9 puan fark açtık” şeklinde konuştu.