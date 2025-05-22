Muslera’nın Takımı Belli Oldu

KAPTANIN GELECEĞİ MUĞLAKLIĞINI KORUYOR

Trendyol Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray, tarihine 5. yıldızı eklerken kaleci Fernando Muslera’nın takımda kalıp kalmayacağı hala belirsizliğini koruyor. Muslera, şampiyonluğun geldiği Kayserispor maçında penaltıdan takımının 3. golünü kaydetmesi, birçok kişi tarafından ayrılık öncesi bir veda olarak değerlendirilmişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Muslera hakkında “Ülkesine geri dönmekte ısrarcı ama biz de kalması için ısrarcıyız” diyerek durumu netleştirmeye çalıştı.

Uruguaylı gazeteciler, Muslera’nın durumu hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulunurken, sarı-kırmızılı takıma alternatif kaleci önerileri de sundu. Radio Centenario’dan Franco Saxlund, “Muslera, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birinin efsanesi haline geldi. Hatta artık siz, onu bizden daha iyi tanıyorsunuz. Bu sezon sonunda muhtemelen Galatasaray’dan ayrılacak. Eski takımı Nacional ya da Penarol onun için mücadele edecektir” ifadelerini kullandı. El Espectador Deportes’ten Federico Buysan ise “Fernando, Galatasaray’da olağanüstü bir performans gösterdi. Bir idol, winner ve harika bir profesyonel. Galatasaray gibi büyük bir kulüp için doğru isim” diyerek Muslera’nın kulüpteki önemine dikkat çekti.

Muslera’nın geleceği hakkında en çok konuşulan takımlardan biri olan Penarol, Uruguay’ın dev kulübü, onu kadrosuna katmak için ekibiyle görüşmeler yapıyor. Kaliteli ve istikrarlı bir kaleciyi kadrolarında görmek istiyorlar. Haziran ayında imzaların atılacağı ve Muslera’nın, Penarol başkanıyla olan iyi ilişkisinin bu transferi kolaylaştırabileceği ifade ediliyor.