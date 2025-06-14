Muslera’nın Yeni Takımı Belli Oldu

GALATASARAY’DA DİKKAT ÇEKEN AYRILIKLAR

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da sezonun sona ermesiyle birlikte iki önemli ayrılık yaşandı. Bu ayrılıklar, sarı – kırmızılıların efsanevi kalecisi Fernando Muslera ve 3 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Dries Mertens ile gerçekleşti. İki oyuncunun takımdan ayrılmasının ardından, gelecek planları ve yeni gelişmeler merak ediliyor.

MUSLERA’YLA YENİ ANLAŞMA

Fernando Muslera’nın Galatasaray’dan sonraki yeni takımı belli oldu. Gazeteci Cesar Luis Merlo’nun aktardığına göre, Uruguaylı kaleci Arjantin Ligi’nden Estudiantes ile 1.5 yıl süreyle anlaşma sağladı. Bu anlaşma, Muslera’nın kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

PENAROL TEKLİF EDİYOR AMA…

Haberin ileri aşamalarında, Muslera’ya Penarol’ün de bir teklif yaptığı belirtildi. Ancak, önerilen sözleşmenin maaşının düşük olması nedeniyle bu anlaşmanın gerçekleşmediği ifade edildi.

MUSLERA’NIN GALATASARAY’DAKİ BAŞARILARI

Galatasaray formasıyla geçirdiği süreçte, 8 Süper Lig şampiyonluğu dahil toplamda 19 kupa kazanarak önemli bir başarıya imza atan Muslera, bu performansıyla 18 kupaya sahip olan Bülent Korkmaz’ı geride bırakarak rekorun yeni sahibi oldu. Muslera, sarı – kırmızılı takımda 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa sevinci yaşadı.