“Muslera’nın Yeni Takımı Duyuruldu.”

GALATASARAY’DAN AYRILIŞ KARARI

14 sezon boyunca Galatasaray formasını başarıyla terleten ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Muslera’nın Türkiye’den ayrılma kararı uzun bir süredir gündem maddesi olmuştu. Nitekim sezon finali itibariyle sarı-kırmızılılara veda eden Fernando Muslera, yaptığı açıklamada futbolu bırakma gibi bir düşüncesinin olmadığını belirtti. Aksine, en az bir yıl daha sahalarda olacağını duyurdu.

MENAJERİNDEN TAZE GELİŞMELER

Bu açıklamanın hemen ardından, futbolcunun yeni takımıyla ilgili meraklar artarken birçok iddia da gündeme geldi. Bu belirsizlik içinde, Uruguaylı kalecinin menajeri Rodrigo Lubetkin, ESPN’e yaptığı açıklamada Estudiantes ile anlaşmanın oldukça yakın olduğunu duyurdu. Ayrıca, Radio La Cielo 103.5 de La Plata’ya verdiği bilgiyle, Muslera’nın Galatasaray’dan ayrılmayı aylar önce düşündüğünü ifade etti ve “Muslera, Galatasaray’dan ayrılmayı düşünüyordu” dedi.