musluk-suyunda-petrol-tespit-edildi

ŞEBEKE SUYUNDA YAPILAN ANALİZLER

Karaman’da yaşayan vatandaşların yaptığı şikayetler üzerine, kentteki şebeke suyunda detaylı analizler gerçekleştirildi. Yapılan inceleme sonucunda şebeke suyunda petrol hidrokarbonlarına rastlandığı belirlendi. Analiz sonuçları normale dönecek olana kadar şebeke suyunun içme suyu, gıda ya da ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerektiği duyuruldu. Bu açıklamanın ardından, şehirde su sıkıntısı başlamış durumda.

SU SORUNUNA YÖNELİK SUÇ DUYURUSU

İl Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamanın ardından, Karaman Barosu’na kayıtlı yedi avukat, ihmal gerekçesiyle belediye aleyhine suç duyurusunda bulundu. Avukatların isteği üzerine, dün şebeke hattının kaynağı olan Yeşildere Barajı’nda keşif yapıldı. Keşif sonrasında, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti.

ŞİKAYETLERİN SÜREKLİLİĞİ

Avukatlar adına açıklama yapan Hüseyin Mutlu, şehrin su probleminin 3-4 aydır sürdüğünü ifade etti. “Vatandaşlarımızın buna yönelik şikayetleri uzun süredir devam ediyor ve sosyal medyadaki paylaşımlar bunu açıkça gösteriyor. Bu konuda ayrıntılı bir inceleme yapılmasını ve sorumluların ihmali olup olmadığının tespit edilmesi gerektiğini düşündük. Bu nedenle dün itibarıyla Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk.” dedi.

PETROL SIZINTISI İDDİALARI

Şebeke suyunun sağlandığı barajda 12 Ocak 2025 tarihinde çekilen bir video ile ilgili bilgi veren avukat Mutlu, “Barajda suyun çekildiği noktaya dair drone görüntüleri mevcut ve burada mazotlu pompaların suya sıfır, benzin depolarının da suya sıfır noktada olduğunu gözlemledik. Bu depolardan ve cihazlardan sızan kalıntılar görüntülerde net bir şekilde görünmektedir.” dedi. Mutlu, “Dünkü keşifte bu aparatların söküldüğü tespit edildi. Halkın sağlığı tehlikede ve vatandaşlarımızın ne zamandır bu suyu kullandığı önem taşıyor. Bu sudan dolayı zarar görüp görmediklerine yönelik araştırmalar da gereklidir.” sözlerini ekledi.

BARAJDAN SU ALIMI DURDURULDU

Karaman Belediyesi, konuya dair yeni bir açıklama yaptı. Belediye, sulama amaçlı kullanılan pompalara dikkat çekerek, “Dere yatağında sulama amaçlı motopompların atıkları ve lastik ile metal atıkların gölet tabanında birikimi analiz sonuçlarını etkileyebilir. Bu durumun tespiti için havzada kapsamlı bir araştırma ve inceleme başlatılmıştır.” denildi. Ayrıca, barajdan su alımının tedbir amacıyla durdurulduğu belirtildi.