Müslüm Tunç Adını Müslüm Olarak Değiştirdi

UNUTULMAZ SANATÇIYLA BENZERLİK

Van’da TIR şoförlüğü yapan Müslüm Tunç, arabesk müziğin unutulmaz ismi merhum sanatçı Müslüm Gürses’e benzerliğiyle dikkat çekiyor. İpekyolu’na bağlı Kıratlı Mahallesi’nde yaşayan ve üç çocuk babası olan 38 yaşındaki Tunç, 12 yıl önce yaşamını yitiren sanatçıyla olan fiziksel benzerliği ile öne çıkıyor.

İSMİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Saç stili, giyim tarzı, sesi ve yaşam şekliyle Gürses’i andıran Tunç, altı ay önce ismini Saim’den Müslüm olarak değiştirdi. Çevresindekiler tarafından “Vanlı Müslüm” ve “Müslüm Baba” diye anılan TIR şoförü, günlük hayatında ve yoldaşlık yaptığı seyahatlerde Gürses’in şarkılarını dinleyerek ona eşlik ediyor.

Gittiği yerlerde insanların yoğun ilgisiyle karşılaşan Tunç, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmiyor. Tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013’te hayata veda eden Gürses’in anılarını, benzerliği sayesinde yaşatmaya çalışıyor.

BENZERLİĞİ İNANILMAZ

Tunç, Gürses’e benzediği için ismini “Müslüm” olarak değiştirdiğini aktarıyor. Merhum sanatçıyı çok sevdiğini belirten Tunç, “Küçüklüğümden beri benzerliğim vardı, yaş ilerledikçe benzerlik iyice arttı. Herkes bana onun ismiyle hitap ediyor. İsim değişikliğini bu nedenle yaptım. Müslüm baba çok sevdiğim ve değer verdiğim bir sanatçıdır.” diyerek hislerini ifade ediyor.