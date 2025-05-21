Musrati Geri Dönüyor, Alınmayacak

AL MUSRATİ BEŞİKTAŞ’A GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş, devre arası sırasında Fransa Ligue 1 takımı Monaco’ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Al Musrati’yi geri alıyor. Monaco’nun genel direktörü Thiago Scuro, Musrati’nin geleceği hakkında bir açıklama yaptı.

MONACO’DAN AÇIKLAMA

Scuro, “Satın alma opsiyonunu kullanmayacağız” diyerek net bir bilgi verdi. Ayrıca, “Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş’a bildirdik. Bize çok yardımcı oldu ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz” şeklinde konuştu. Katkılarından dolayı Musrati’ye teşekkür ettiğini de ekledi.