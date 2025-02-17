Mustafa Denizli’den Fenerbahçe ve Talisca Değerlendirmesi

DENİZLİ’DEN KASIMPAŞA MAÇI DEĞERLENDİRMESİ

Mustafa Denizli, Fenerbahçe’nin sahasında Kasımpaşa’yı 3-1 yendiği maçı HT Spor’da değerlendirdi. Denizli, Kasımpaşa’nın ilk yarım saatte oyunun kontrolünü elinde tuttuğunu belirtti ve “Kasımpaşa açık oynamayı tercih etti. Hiçbir şekilde geriye çekilip Fenerbahçe ataklarını beklemedi. Fenerbahçe’nin kadro yapısı da rakibi baskı altına alacak bir kadro yapısı değildi. İlk yarım saat boyunca Kasımpaşa net bir şekilde oyunun hakimiydi ve net 2 pozisyon buldu. Büyük takımlara karşı bunları değerlendiremezsen gol yeme şansın artar” şeklinde konuştu.

CİDDİ BİR MAÇTI

Denizli, Kasımpaşa maçının Fenerbahçe için “tamam mı devam mı” karşılaşması olduğunu vurguladı. “Bu maç Fenerbahçe’nin varım mı yokum mu maçlarından biriydi. İki haftadır önemli eşikleri aşıyor Fenerbahçe. Bu Fenerbahçe adına önemli bir kazanım. Futbol olarak maçın skoru bu mu derseniz bana göre değil” ifadesini kullandı.

Fenerbahçe’deki eksikliklerden dolayı birçok futbolcunun pozisyon değiştirdiğini hatırlatan Denizli, sahanın en etkisiz futbolcusunun Anderson Talisca olduğunu belirtti. Denizli, “Talisca’nın bu pozisyonda başarılı olma şansı son derece düşük” ifadelerini kullandı.