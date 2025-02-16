Mustafa Elitaş’tan Seçim Tarihi Açıklaması

SEÇİMLERİN TARİHİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) erken seçim talepleriyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Kanal 7’deki programa katılan Elitaş, normal seçim tarihinin 2028 yılı olduğunu hatırlattı. Ancak, mevsimsel koşulların etkisiyle seçimlerin 2027 yılının Ekim veya Kasım aylarında gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Elitaş, “CHP, 360 milletvekiliyle bir araya gelip öne alınmış bir seçime onay verirse, 2027 Kasım ayında bir seçim mümkündür.” şeklinde konuştu.

YARGI ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Elitaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yargı konusundaki ifadeleri nedeniyle eleştirdi. AK Partili Elitaş, “CHP Genel Başkanı ve İBB Başkanı kendileri hakkında dava açılabilmesi için olağanüstü bir gayret sarf ediyorlar. Yargı mensuplarına dahi hakaret ederek ‘Bir dava mağduru olabilir miyim?’ diye plan yapıyor. İki arkadaşta hakaret ederek mağdur olmak istiyorlar.” ifadelerini kullandı.