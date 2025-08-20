Mustafa Gökhan Böcek Tutuklandı

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Antalya Havalimanı’nda gözaltına alınan Mustafa Gökhan Böcek’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Böcek, savcılıktaki işlemler sonrasında nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı ve tutuklandı.

EŞİ DE TUTUKLANDI

Gökhan Böcek ile 2024’te evlenecek olan Zuhal Böcek, 27 Temmuz sabahı Antalya’dan uçakla İstanbul Havalimanı’na gittiği sırada “suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması” suçlamasıyla gözaltına alındı. Antalya’ya getirilen Zuhal Böcek, 31 Temmuz’da tutuklandı.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen rüşvet soruşturmasında, Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz’da gözaltına alındı. Muhittin Böcek adliyeye sevk edilerek tutuklanmışken, eski gelini Z.K. yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı, Muhittin Böcek’in görevden uzaklaştırılması kararını aldı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ile Kent Estetiği Daire Başkanlığı müdürü Tuncay Kaya “irtikap” suçundan tutuklandı, bilgi işlem destek çalışanı Halil K. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İHALE SONRASI RÜŞVET İDDİALARI

11 Ağustos’ta gerçekleştirilen operasyon sonucu 17 kişi gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y.’nin Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’e toplamda 195 milyon lira rüşvet verdikleri iddia edildi. Yapılan teknik incelemeler sonucunda paraların bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı ve bir kısmının elden teslim edildiği bilgileri soruşturma dosyasına girdi. Paralar, döviz bürosu ile ilişkili kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek kasalarda saklandı.

DÖVİZ BÜROSUNA KAYYUM ATANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında elde edilen para transferlerine ilişkin hesap hareketleri, şüphelilerin itirafları ve diğer belgeler doğrultusunda bir döviz bürosu ve iki kuyumcu işletmesine kayyum atadı. Yakalama kararı bulunan Mustafa Gökhan Böcek, 19 Ağustos’ta Viyana’dan Antalya Havalimanı’na geldiğinde gözaltına alındı.