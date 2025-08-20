Mustafa Gökhan Böcek Tutuklandı

ANTALYA VALİLİĞİ’NDE YÜRÜTÜLEN RÜŞVET SORUŞTURMASI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması çerçevesinde, Antalya Havalimanı’nda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa Gökhan Böcek’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Böcek, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin akabinde nöbetçi sulh ceza hakimine çıkarılan Böcek, tutuklandı.

ZUHAL BÖCEK’İN TUTUKLANMASI

Gökhan Böcek ile 2024’te evlenme yapan Zuhal Böcek, 27 Temmuz sabahı Antalya’dan İstanbul Havalimanı’na uçarken “Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması” suçlamasıyla gözaltına alındı. Daha sonra Antalya’ya dönen Zuhal Böcek, 31 Temmuz’da tutuklandı.

BAŞSAVCILIK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında, 5 Temmuz’da Muhittin Böcek gözaltına alındı. Eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Muhittin Böcek, gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma sürecinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ve Kent Estetiği Daire Başkanı Tuncay Kaya “irtikap” suçundan tutuklandı. Ayrıca bilgi işlem destek çalışanı Halil K, adli kontrol ve ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

MİLYONLUK RÜŞVET İDDİASI VE PARANIN AKIŞI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan rüşvet soruşturmasında, ihale sonrası milyonluk rüşvet iddiaları gündeme geldi. Hakkında gözaltına alınan 17 kişiden 15’i adliyeye sevk edildi. Bunlardan 8’i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İhaleyi alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y’nin, Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edildi. Yapılan incelemelere göre, paraların bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı ve elden teslim edildikleri düşünüldü.

ŞÜPHELİLERİN PARA TRANSFER YÖNTEMLERİ VE KAYYUM ATANMASI

Soruşturma dosyasında, şüphelilerin para transferlerini döviz alım-satım ve hurda altın satışı gibi gösterdiği öne sürüldü. Kuyumcu hesaplarına aktarılmış paraların lüks araç alımlarında kullanıldığı, araçların değişik isimlere tescil edildiği ve ödemelerin ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldığı bilgisi de soruşturma kapsamında yer aldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, para transferlerine ilişkin hesap hareketleri ve diğer belgeler doğrultusunda 1 döviz bürosu ve 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmasına karar verdi. Hakkında yakalama kararı bulunan Mustafa Gökhan Böcek, 19 Ağustos’ta Viyana’dan Antalya Havalimanı’na döndüğünde gözaltına alındı.