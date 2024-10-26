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Mustafa Sandal’ın Aşk İlişkisi Sona Erdi

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AYRILIĞIN ARDINDAN YENİ BİR AŞK

Şarkıcı Mustafa Sandal, 10 yıl süren evliliğini 2018 yılında sona erdirdiği Emina JAoviç ile olan ilişkisinin ardından yeni bir aşka yelken açtı. Ayrılık sonrası ismi birçok kişiyle anılan Sandal, Melis Sütşurup ile birlikte olduğu bilgilerini paylaştı. Kısa süre içinde tüm etkinliklerde el ele görülen ve mutluluk pozları veren ikili, 6 ay süren bir aşk yaşadı.

İLİŞKİNİN SONU VE AÇIKLAMALAR

Ayrılmanın ardından Melis Sütşurup, “Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı. Ama bunlar aldatma, ihanet gibi konular değil. Daha çirkin şeyler, detayına girmem bana yakışmaz…” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu yorumları, ilişkinin sonlanmasının sebepleri hakkında merak uyandırdı.

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